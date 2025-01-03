Наркологи Татарстана отмечают рост обращений в праздники

Во время новогодних праздников и до середины января наркослужбы здравоохранения фиксируют рост количества пациентов. Как объяснил нарколог Эдуард Мубаракшин, большинство обратившихся — это люди с алкоголизмом 2 стадии, для которых даже небольшое количество алкоголя может привести к длительному запою.

Мубаракшин отметил, что у таких пациентов слабые спиртные напитки способны спровоцировать тяжёлый запой, а предупреждения врачей часто воспринимаются ими враждебно.

Среди обратившихся 70% составляют мужчины и 30% женщины. Специалист подчеркнул, что стадии заболевания у обеих групп одинаковы, и медицинская помощь требуется в равной степени, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что мобильные поликлиники заработают в Татарстане с 4 по 8 января.