Мобильные поликлиники заработают в Татарстане с 4 по 8 января

В период с 4 по 8 января в Казани, Челнах и Альметьевске будут функционировать мобильные поликлиники, где местные жители смогут пройти обследование для диспансеризации. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения РТ.

В Челнах диагностику можно будет на парковке ТЦ «Омега» (проспект Сююмбике, 2/19).

В Альметьевске мобильные медпункты расположатся около Дома карате (улица Нефтяников, 16).

В Казани появятся по следующим адресам...

Кроме того, с субботы татарстанцы могут пройти диспансеризацию в медицинских учреждениях по месту жительства. Для этого нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске целый микрорайон остался без тепла после аварии. Об этом рассказал глава исполнительного комитета Айнур Исхаков в Telegram.