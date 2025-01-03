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Мобильные поликлиники заработают в Татарстане с 4 по 8 января

В Казани появятся по следующим адресам...

Минздрав Татарстана

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В период с 4 по 8 января в Казани, Челнах и Альметьевске будут функционировать мобильные поликлиники, где местные жители смогут пройти обследование для диспансеризации. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения РТ.

В Челнах диагностику можно будет на парковке ТЦ «Омега» (проспект Сююмбике, 2/19).

В Альметьевске мобильные медпункты расположатся около Дома карате (улица Нефтяников, 16).

В Казани появятся по следующим адресам...

Кроме того, с субботы татарстанцы могут пройти диспансеризацию в медицинских учреждениях по месту жительства. Для этого нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске целый микрорайон остался без тепла после аварии. Об этом рассказал глава исполнительного комитета Айнур Исхаков в Telegram.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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