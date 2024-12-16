Началось «раскулачивание» главы Бугульминского района

Мама главы Бугульминского района Линара Закирова может остаться без недвижимости из-за иска прокурора РТ Альберта Суяргулова. Об этом рассказали в издании 116.ру.

В ведомстве говорится, что женщина номинально владеет 3 квартирами, которые были оформлены для уклонения от ответственности её ребенком.

Появилось видео, где представитель главы района сообщает, что суд не может изымать жильё матери, несмотря на то, что у нее есть еще несколько объектов недвижимости.

Стало известно, что следующее заседание суда пройдет 10 января следующего года.

Около 200 тыс. рублей составит зарплата мигрантов в Татарстане. Подробнее об этом.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах Татарстана прокурор требует изъять квартиру у экс-сотрудника одной инспекции. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Татарстан.

Местный прокурор просит отдать имущество государству. Иск уже направлен в суд.