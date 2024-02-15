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· Артем Акчурин

Начальника участка завода в Татарстане осудят из-за травм работника

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В Бугульме начнется судебное разбирательство по делу бывшего начальника бетоносмесительного участка одного из заводов. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда.

По данным следствия, в апреле 2023 года обвиняемый допустил к работе на самоходной электротележке с демонтированной площадкой управления моториста бетоносмесительных установок. Рабочий находился на учете у психиатра, не прошел психиатрического освидетельствования и не имел необходимых средств индивидуальной защиты.


Электротележка не была оснащена креслом оператора, что вынудило работника управлять, двигаясь по ходу тележки. В результате несчастного случая моториста затянуло колесом за край брюк. Из-за этого он упал, получив серьезные травмы. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено, суд рассмотрит обстоятельства произошедшего.

Ранее, МВД Татарстана предупредило о новом виде телефонных мошенников.

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