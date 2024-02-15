В Татарстане появился новый вид телефонных мошенников

Новый вид телефонного мошенничества, представляющий собой звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников операторов сотовой связи с просьбой продлить услуги, становится все более популярным. Об этом сообщил врио министра внутренних дел по Республике Татарстан, начальник полиции Татарстана Алексей Соколов в ходе выступления перед депутатами Госсовета Татарстана по итогам 2023 года.





По словам врио министра, после таких звонков происходит взлом аккаунтов, а потерпевшим лицам навязываются кредитные обязательства. Этот новый вид мошенничества, по мнению Соколова, с высокой вероятностью станет доминирующим. Только за текущий год было зафиксировано около 100 случаев с общим ущербом в размере 12 миллионов рублей.Начальник полиции Татарстана также упомянул, что суммарный ущерб от телефонных мошенничеств за год составил огромное число - 4 миллиарда 223 миллиона рублей. По его словам, 39% таких преступлений приходится на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности банков.