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· Артем Акчурин

В Татарстане появился новый вид телефонных мошенников

В Татарстане появился новый вид телефонных мошенников

saratov24.tv

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Новый вид телефонного мошенничества, представляющий собой звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников операторов сотовой связи с просьбой продлить услуги, становится все более популярным. Об этом сообщил врио министра внутренних дел по Республике Татарстан, начальник полиции Татарстана Алексей Соколов в ходе выступления перед депутатами Госсовета Татарстана по итогам 2023 года.

По словам врио министра, после таких звонков происходит взлом аккаунтов, а потерпевшим лицам навязываются кредитные обязательства. Этот новый вид мошенничества, по мнению Соколова, с высокой вероятностью станет доминирующим. Только за текущий год было зафиксировано около 100 случаев с общим ущербом в размере 12 миллионов рублей.

Начальник полиции Татарстана также упомянул, что суммарный ущерб от телефонных мошенничеств за год составил огромное число - 4 миллиарда 223 миллиона рублей. По его словам, 39% таких преступлений приходится на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности банков.

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