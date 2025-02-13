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На выборы в Госсовет Татарстана из бюджета выделили 410 миллионов рублей

Об этом сообщил председатель ЦИК республики Анд...

pixabay.com

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На проведение выборов депутатов VII созыва в Госсовет Татарстана было выделено 410,2 млн рублей, из которых фактически израсходовали 406,2 млн рублей. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам.

Кондратьев также отметил, что следующий избирательный цикл, связанный с выборами в Госсовет, намечен на 2029–2030 годы.

Кроме того, председатель ЦИК уточнил, что в этом году в рамках Единого дня голосования завершится обновление всех уровней власти в республике. В частности, состоятся выборы раиса Татарстана, а также 7 663 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Ранее мы писали о том, что военный на СВО спас котенка и привез его в Лениногорск.

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