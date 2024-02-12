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· Артем Акчурин

На улицах Казани сугробы достигают высоты частного дома

На улицах Казани сугробы достигают высоты частного дома

onf.ru

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Замглавы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов, Артур Мухаметшин, сообщил о том, что на некоторых улицах Казани наблюдается повышенный уровень снега, достигающий высоты частного дома, что может привести к угрозе подтопления.

За прошедшую неделю было ликвидировано 19 тысяч тонн снега с дорог города, при этом специализированная техника ежедневно находится в дежурстве для обеспечения уборки. Артур Мухаметшин отметил, что такое количество снега создает опасность возникновения большого количества воды, после таяния снега.

Чиновник высказал мнение, что одним из возможных решений проблемы является увеличение финансирования для проведения противопаводковых мероприятий.


Глава администрации Кировского и Московского районов города, Сергей Миронов, также предупредил о серьезной ситуации. Он отметил, что за последнюю неделю февраля циклон «Ольга» принес в Казань 93% от привычного количества осадков за месяц.

Сергей Миронов подчеркнул, что из-за избыточного количества выпавшего снега, превышающего данные за последние пять лет, существует реальная угроза возникновения наводнений, что актуализирует необходимость подготовки к возможному паводковому периоду.

Ранее, мэр Казани призвал горожан выходить на уборку снега, так как УК не справляются.

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