Мэр Казани призвал горожан выходить на уборку снега – УК не справляются
РБК
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил во время делового понедельника, что в столице РТ не хватает техники, а для быстрой уборки городских дворов дворники просто не справляются физически. Он отметил, что порядок был восстановлен быстрее всего там, где жители самоорганизовались и вышли на уборку снега.
В своем высказывании мэр подчеркнул, что обычно жители не должны заниматься обязанностями управляющей компании, но в данной ситуации, вызванной снежным штормом, важно помогать друг другу, как это происходит в случае пожара, когда все выходят и оказывают поддержку.
Он отметил, что техника продолжает работать на улицах, и что город планирует справляться с текущей ситуацией, извлекая уроки для следующего года. Планируется разработать систему уборки снега и утвердить алгоритмы для каждой сферы.
Не смотря на возможные осадки ночью, планируется сохранить темпы уборки снега без снижения их эффективности.
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