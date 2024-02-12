Мэр Казани призвал горожан выходить на уборку снега – УК не справляются

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил во время делового понедельника, что в столице РТ не хватает техники, а для быстрой уборки городских дворов дворники просто не справляются физически. Он отметил, что порядок был восстановлен быстрее всего там, где жители самоорганизовались и вышли на уборку снега.



В своем высказывании мэр подчеркнул, что обычно жители не должны заниматься обязанностями управляющей компании, но в данной ситуации, вызванной снежным штормом, важно помогать друг другу, как это происходит в случае пожара, когда все выходят и оказывают поддержку.





Ильсур Метшин выразил признательность жителям, участвующим в уборке снега, отметив, что не следует ожидать чудес и необходимо продолжать уборку снега. Он подчеркнул об необходимости ускорения процесса вывоза снега из поселков, особенно когда общественный транспорт не может до них добраться, как это произошло на Сухой реке. Мэр поручил дорожникам обеспечить проходимость для автобусов любыми доступными средствами.Он отметил, что техника продолжает работать на улицах, и что город планирует справляться с текущей ситуацией, извлекая уроки для следующего года. Планируется разработать систему уборки снега и утвердить алгоритмы для каждой сферы.Не смотря на возможные осадки ночью, планируется сохранить темпы уборки снега без снижения их эффективности.

Ранее, чиновники из Татарстана снова подверглись атакам мошенников.