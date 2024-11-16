В Казани запустили новое мобильное приложение «Казанский паркинг 2.0»

В Казани состоялось долгожданное событие — запуск нового мобильного приложения «Казанский паркинг 2.0». Об этом сообщает мэрия города.

Текущее устаревшее приложение работает нестабильно. Чтобы обеспечить удобство и безопасность пользователей при оплате парковочного места, рекомендуется установить «Казанский паркинг 2.0» или «Горпарковки».

Тестовая эксплуатация сервиса по оплате муниципальных парковок прошла успешно.

Приложение «Казанский паркинг 2.0» доступно на платформах Google Play, App Store и RuStore. Приложение «Горпарковки» можно найти в Google Play, App Store и AppGallery.

Следует отметить, что в этом месяце в Казани увеличилось количество мест на муниципальных платных парковках — с 9955 до 10867.