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На трассе Нижнекамск – Челны автобус столкнулся с грузовиком

На трассе Нижнекамск – Челны автобус столкнулся с грузовиком

ntr-24.ru

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На автотрассе между Нижнекамском и Набережными Челнами произошло ДТП. В результате чего столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Об этом сообщает НТР 24.

Инцидент случился утром 20 февраля. Сообщается, что столкновение произошло лоб в лоб. На данный момент информации о пострадавших и причинах произошедшего нет.

Тем не менее водители сообщают, что из-за аварии на трассе начинает образовываться пробка.

Напомним, в Татарстане ожидается до 10 градусов мороза и прекращение осадков.

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