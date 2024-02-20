На трассе Нижнекамск – Челны автобус столкнулся с грузовиком

На автотрассе между Нижнекамском и Набережными Челнами произошло ДТП. В результате чего столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Об этом сообщает НТР 24.



Инцидент случился утром 20 февраля. Сообщается, что столкновение произошло лоб в лоб. На данный момент информации о пострадавших и причинах произошедшего нет.

Тем не менее водители сообщают, что из-за аварии на трассе начинает образовываться пробка.

Напомним, в Татарстане ожидается до 10 градусов мороза и прекращение осадков.