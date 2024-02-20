В Татарстане ожидается до 10 градусов мороза и прекращение осадков

20 февраля, в РТ прогнозируется относительно прохладная, но спокойная погода, согласно прогнозу от Гидрометцентра РТ.



Небо над регионом будет затянуто облаками с прояснениями. Утром в республике еще продержится небольшой снег, хотя днем осадки маловероятны. В некоторых районах, включая Казань, возможен туман.



Направление ветра изменится с северо-западного на южное. Ночью ветер будет порывистым (до 12 м/с), но днем ослабнет до 3–8 м/с. Важно отметить, что на дорогах возможно образование гололеда. Поэтому водителям следует быть внимательнее.Днем температура поднимется до уровня от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается отметка от 5 до 7 градусов ниже нуля.