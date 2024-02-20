Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане ожидается до 10 градусов мороза и прекращение осадков

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20 февраля, в РТ прогнозируется относительно прохладная, но спокойная погода, согласно прогнозу от Гидрометцентра РТ.

Небо над регионом будет затянуто облаками с прояснениями. Утром в республике еще продержится небольшой снег, хотя днем осадки маловероятны. В некоторых районах, включая Казань, возможен туман.


Направление ветра изменится с северо-западного на южное. Ночью ветер будет порывистым (до 12 м/с), но днем ослабнет до 3–8 м/с. Важно отметить, что на дорогах возможно образование гололеда. Поэтому водителям следует быть внимательнее.

Днем температура поднимется до уровня от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается отметка от 5 до 7 градусов ниже нуля.

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