На трассе М-12 в Татарстане установили снегозадерживающие щиты

На автодороге М-12 в Республике Татарстан были установлены деревянные снегозадерживающие щиты. Сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».



Александр Умеренков, руководитель казанского филиала «Автодор», объявил о дополнительной установке подобных щитов на протяжении приблизительно 20 километров трассы из-за заносов снега в этих участках, выявленных в результате зимнего мониторинга и последней снежной стихии. Эти щиты предотвратят перенос снега на проезжую часть, так как они будут задерживать снегопад.



Умеренков пояснил, что снег будет задерживаться на этих щитах, не допуская его попадания на дорогу. Кроме того, также будет проводиться нарезка снежных завалов на трассе, чтобы защитить дорогу от снега, который может быть задут ветром с соседних полей.Эти меры направлены на обеспечение безопасности движения и предотвращение негативного влияния снегопадов на состояние дорожного полотна.

Ранее, в Казани в ближайшее время будет ограничено движение на нескольких улицах из-за проведения ремонтных работ.