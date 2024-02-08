В Казани до осени ограничат движение на семи улицах

В Казани в ближайшее время будет ограничено движение на нескольких улицах из-за проведения ремонтных работ. Согласно постановлению исполкома города, до конца сентября ограничение коснется улиц Хади Такташа и Туфана Миннуллина из-за ремонта ливневой канализации. В это время транспорт не сможет проезжать по участку от Марселя Салимжанова до Хади Такташа, 54а, и от Марселя Салимжанова до Нурсултана Назарбаева.





На дороге от Оренбургского тракта, 209б к проспекту Победы и улице Братьев Батталовых.

В районе пересечения проспекта Победы и улицы академика Глушко.

На дороге от улицы Фатыха Амирхана, 17 к улице Чистопольской и проспекту Ямашева.

На дороге от Сибирского тракта, 35, корпус 3 к Сибирскому тракту и улице Чистопольской.

В районе пересечения улицы Павлюхина и улицы Халева.

Также до конца ноября будут установлены лифты надземных пешеходных переходов, что повлечет за собой ограничение движения на следующих участках:



Напомним, что в Казани отремонтируют здание Татарской филармонии им. Тукая.