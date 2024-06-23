На территорию Татарстана вернётся краснокнижный сокол
Госкомитет РТ по биоресурсам
Редкие птицы полвека отсутствовали на территории Татарстана.
На территорию государственного заказника «Чатыр-Тау» в Азнакаевском районе привезли 10 краснокнижных соколов балобанов для эксперимента по возвращению птиц на территорию Татарстана.
Ранее мы писали, что следственный комитет возбудил дело по факту нападения собаки на ребёнка на озере Комсомольское.
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