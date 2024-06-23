На территорию Татарстана вернётся краснокнижный сокол

Редкие птицы полвека отсутствовали на территории Татарстана.

На территорию государственного заказника «Чатыр-Тау» в Азнакаевском районе привезли 10 краснокнижных соколов балобанов для эксперимента по возвращению птиц на территорию Татарстана.



Сотрудники заказника будут внимательно наблюдать за птицами, помогать их в поиске пропитания и адаптации к жизни на воле.Ранее мы писали , что следственный комитет возбудил дело по факту нападения собаки на ребёнка на озере Комсомольское.