Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов перешел в сборную Татарстана

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов принял решение сменить команду и теперь будет представлять Татарстан. Об этом сообщил президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев.

Александр Большунов выступал за команду Архангельской области, а теперь перешел в сборную Татарстана. По словам Фардиева, Большунов будет защищать честь Татарстана на всех соревнованиях.

Кроме того, в рамках межсезонья состав сборной Татарстана также пополнили Вероника Степанова, Савелий Коростелев и Наталья Терентьева.

Отметим, что 27-летний Александр Большунов является одним из самых титулованных лыжников современности. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине он завоевал 3 золотые медали, 4 серебряные и 2 бронзовые, а также Александр является чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневки «Тур де Ски».