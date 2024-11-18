На пороховом заводе в Казани прозвучит 80 выстрелов

В региональной столице Татарстана 18 ноября весь день слышны хлопки. Звуки слышат жители самых разных частей города. Изданию «БИЗНЕС Online» рассказали, что это проводятся испытания на местном пороховом заводе. В планах, до 17:00 можно будет услышать 80 выстрелов.

Известно, что предприятие проводит испытания в период с 8:00 до 17:00.

Напомним, завод находится на ул. 1 Мая, 26а. Он иногда проводит аналогичные испытания. В последний раз они прошли 7 октября. В тот день от громких звуков часто срабатывали сигнализации автомобилей.

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