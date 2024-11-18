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На пороховом заводе в Казани прозвучит 80 выстрелов

Напомним, завод находится на ул. 1 Мая, 26а

TY-214/Яндекс.Карты

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В региональной столице Татарстана 18 ноября весь день слышны хлопки. Звуки слышат жители самых разных частей города. Изданию «БИЗНЕС Online» рассказали, что это проводятся испытания на местном пороховом заводе. В планах, до 17:00 можно будет услышать 80 выстрелов.

Известно, что предприятие проводит испытания в период с 8:00 до 17:00.

Напомним, завод находится на ул. 1 Мая, 26а. Он иногда проводит аналогичные испытания. В последний раз они прошли 7 октября. В тот день от громких звуков часто срабатывали сигнализации автомобилей.

Ранее мы писали о том, что Ozon запускает новый логокомплекс для обработки больших товаров в селе Столбище в РТ. Продавцы уже могут начинать записываться на поставку товаров. Вместимость строения - 21 млн литров. Об этом рассказали в пресс-службе Ozon.

Известно, что за последние 2 года логоинфраструктура Ozon выросла больше чем в 3 раза. Когда заказы начнут уходить к покупателям?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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