Ozon открывает новый логокомплекс для товаров в Казани

Ozon запускает новый логокомплекс для обработки больших товаров в селе Столбище в РТ. Продавцы уже могут начинать записываться на поставку товаров, а уже с 21 ноября заказы станут уходить к своим покупателям. Вместимость строения - 21 млн литров. Об этом рассказали в пресс-службе Ozon.

«Мы видим, как быстро растет число наших покупателей и продавцов в Республике Татарстан, и поэтому расширяем инфраструктуру в регионе. Это необходимо, чтобы предоставить наилучший опыт использования нашего сервиса и ускорить дальнейший рост в регионе. Располагая товар ближе к клиентам, мы делаем продажи на маркетплейсе проще и выгоднее как для продавцов, так и для покупателей», — отмечает Руслан Эминов, директор Ozon по логистике.

За последние 2 года логоинфраструктура Ozon выросла больше чем в 3 раза и сейчас превышает 3 миллиона кв. м.

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