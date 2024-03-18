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· Артем Акчурин

На поддержку уличных сообществ в Татарстане потратят 4,2 млн рублей

На поддержку уличных сообществ в Татарстане потратят 4,2 млн рублей

sntat.ru

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Министерство по делам молодежи Татарстана планирует выделить сумму в размере 4,2 миллиона рублей на мероприятия в рамках программы поддержки уличных сообществ. Информация об этом была опубликована на портале государственных закупок.

Программа включает три этапа, проводимых в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Все мероприятия должны завершиться к 22 декабря 2024 года.

Первый этап запланирован на период с заключения контракта до 9 июня и включает в себя создание печатной продукции, проведение соревнований по трюкам, открытие летнего сезона, мероприятия в детских домах РТ, а также разработку материалов по уличной культуре, творчеству и экстремальному спорту.


С 10 июня по 8 сентября запланировано проведение второго этапа, включающего в себя мероприятия по скейтбордингу, ночные катания, соревнования по роликам, турнир по баскетболу 3 на 3, музыкальные и танцевальные события.

Завершающий этап программы включает фотовыставки, мастер-классы, конкурс по самокату, неделю боула и финальное мероприятие, проходящее с 9 сентября по 22 декабря.

Весь период программы будет задействованы медицинский персонал, ведущие телевизионных и радио программ, а также технические специалисты.

Напомним, ранее в ходе выборов, президент Владимир Путин набрал поддержку татарстанцев на уровне 88,74%.

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