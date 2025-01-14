На нижнекамском заводе «Танеко» раздались сирены тревоги

На заводе «Танеко» в Нижнекамске раздались сирены тревоги. По информации телеграм-канала SHOT, в данный момент происходит эвакуация работников. В аэропорту города объявлен план "Ковёр" в связи с потенциальной угрозой беспилотных атак.

Ранее в пригороде региональной столицы Татарстана был зафиксирован пожар в газовой цистерне, который произошел в результате удара украинского беспилотника.

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.

Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....