На нижнекамском заводе «Танеко» раздались сирены тревоги
Олег Самойлов/Яндекс.Карты
На заводе «Танеко» в Нижнекамске раздались сирены тревоги. По информации телеграм-канала SHOT, в данный момент происходит эвакуация работников. В аэропорту города объявлен план "Ковёр" в связи с потенциальной угрозой беспилотных атак.
Ранее в пригороде региональной столицы Татарстана был зафиксирован пожар в газовой цистерне, который произошел в результате удара украинского беспилотника.
Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.
Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....
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