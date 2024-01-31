На территории Голубых озер обустроят 5 мест для купания

На Голубых озерах появятся 5 купелей для купания. Сообщил Об этом сообщил главный архитектор компании «Мириада групп» Виталий Волков.



На территории Большого и Малого Голубого озера планируется установка пяти купелей, которые будут предназначены для погружения в воду. Кроме того, точки купания будут установлены в самых красивых местах. Например, на первой купели можно буде и насладиться видом на Хрустальный водопад.

Главная задача проекта – снизить нагрузку на водоем с помощью создания точек притяжении на территории объекта. Обустроить пять мест для погружения в воду – купелей. Общая стоимость работ оценивается в 460 млн рублей.

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