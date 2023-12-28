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На елку у казанской «Чаши» выделили дополнительно 12 млн рублей

На елку у казанской «Чаши» выделили дополнительно 12 млн рублей

Артем Акчурин

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На украшение главного символа Нового года и шатра у центра семьи «Казан» было выделено дополнительно 12 млн рублей.

Согласно документам, победитель аукциона будет восстанавливать гирлянды, декодер и светодиодные ленты. Выполнить это нужно до 30 июня 2024 года.

Руководство столицы РТ стремится улучшить содержание территории к Новому году, выделяя деньги из бюджета города. Комитет внешнего благоустройства является заказчиком и запросил украшение территории за 15 млн рублей до 20 декабря 2023 года.

Ранее в Татарстане за 30 лет выбросы в атмосферу снизились почти на 22%.

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