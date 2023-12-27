Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане за 30 лет выбросы в атмосферу снизились почти на 22%

В Татарстане за 30 лет выбросы в атмосферу снизились почти на 22%

evn.by

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За последние 30 лет в Татарстане был снижен уровень вредоносных выбросов в атмосферу на 21,4%. А в нынешнем году цифра достигла 24,8%. Данные приводит министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Политик подчеркнул, что в текущем году удалось добиться значительного прогресса в понижении выбросов при сохранении роста ВРП. Согласно отчетам промышленных организаций, за последние 6 лет удалось сократить объем выбросов на 234,5 тыс. тонн и объем сбросов на 76,42 млн куб. м.

Также отмечена положительная динамика сокращения выбросов парниковых газов: за 6 лет объем выбросов углекислого газа снизился на 3,8 млн тонн.

Ранее, в Челнах заочно арестовали иностранцев за убийство матери участника СВО.

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