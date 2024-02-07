Из-за аварии на сетях в Казани без воды остались 8 домов и одна гимназия

Из-за аварии на водопроводной сети, построенной в 1993 году, по улице Шамиля Усманова, 32а в Казани, было произведено отключение воды в 8 многоквартирных домах, а также в гимназии и административном здании. Эту информацию опубликовал казанский Водоканал.



После происшествия аварийный участок был отключен от водоснабжения, а также с целью минимизации отключения абонентов было проведено переключение на другие сооружения и сети водоснабжения.



Отключение воды произошло в домах по улице Шамиля Усманова, 30, 32, 32а, а также по улице Восстания, 81, 79, 76, 77, 75, 73, 71.Для решения проблемы было задействовано 3 бригады аварийной службы и 7 единиц специальной техники. В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий, включая уборку наледи.

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