На благоустройство дворов в Татарстане потратили 10 млрд рублей

За последние 9 лет в Татарстане было потрачено 24 млрд рублей на осуществление программы улучшения общественных пространств и дворовых территорий. Об это сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Пишет «Татар-информ».





По его словам, с 2015 года началась реализация программы по благоустройству общественных пространств, и за прошедшие 9 лет всего по всему региону было благоустроено 398 территорий. Некоторые объекты реализовывались последовательно, в несколько этапов. На эти цели в общей сложности было потрачено 24 млрд рублей за период проведения программы.Большая часть финансирования была выделена из бюджета РТ, причем 13,7 млрд рублей было направлено специально на улучшение общественных пространств.

Ранее, стало известно, что консолидированный бюджет Татарстана был пополнен почти на 23 млрд рублей.