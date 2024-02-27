На благоустройство дворов в Татарстане потратили 10 млрд рублей
За последние 9 лет в Татарстане было потрачено 24 млрд рублей на осуществление программы улучшения общественных пространств и дворовых территорий. Об это сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Пишет «Татар-информ».
Большая часть финансирования была выделена из бюджета РТ, причем 13,7 млрд рублей было направлено специально на улучшение общественных пространств.
Ранее, стало известно, что консолидированный бюджет Татарстана был пополнен почти на 23 млрд рублей.