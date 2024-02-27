Консолидированный бюджет Татарстана был пополнен почти на 23 млрд рублей

В Татарстане за отчетный период в консолидированный бюджет поступило 22,9 млрд рублей за счет налогов и неналоговых доходов. Об этом объявила замминистр финансов Алла Анфимова.

Увеличение загруженности казны составило 19,2 млрд рублей, а муниципальных бюджетов — 3,7 млрд рублей. Такие высокие результаты позволили региону занять пятое место среди других субъектов РФ.





Доля доходов Татарстана в общем объеме всех регионов России составила 2,8%, при этом столица республики превзошла другие регионы, занимая 25,1% в этой статистике и обеспечив себе лидирующее положение. Следом за ней расположились Санкт-Петербург (7,7%) и Московская область (6,7%). Замыкает топ-4 Краснодарский край (2,9%).Основной вклад в бюджет вносят налоги на доходы физических лиц, обеспечившие 7,5 млрд рублей за январь текущего года, что составляет 33% от общего объема пополнения бюджета. Также значимым источником доходов является налог на прибыль организаций, который принес 5,5 млрд рублей, или 24% от общей суммы поступлений.

Ранее, Татарстан за 6 лет потратил на защиту экологии 60,5 млрд рублей.