Мужчина выбросил ребенка из окна пятого этажа, возбуждено уголовное дело
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В Юдино под Казанью мужчина выкинул годовалую девочку с окна пятого этажа.
Сообщается, что мужчина заподозрил, что в квартире начался пожар. И таким образом он решил спасти своих детей. Мужчина был задержан правоохранительными органами.
Девочка 2022 года рождения находится в состоянии средней тяжести. В медучреждение было госпитализировано три ребенка, двоя из них не пострадали. Об этом сообщает издание «Татар-информ» ссылаясь на данные от Минздрава РТ.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Задержанный 35-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Прокурор РТ Альберт Суряргалов поручил проверить соблюдение норм законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При выявлении нарушение прокуратура даст правовую оценку работе ведомства.
Ранее, прокуратура начала проверку из-за застрявшей в снегу скорой помощи.