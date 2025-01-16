Мужчина избил ребенка в Челнах

Стало известно о жестоком обращении с ребёнком а Набережных Челнах.

Инцидент произошёл вчера вечером в 32-м комплексе города. Предположительно, мужчина, запечатлённый на видео, является отцом мальчика. На записи видно, как он держит ребёнка, лежащего лицом в снегу. Мальчик пытается сопротивляться и кричит, но мужчина снова бросает его лицом в снег.

По факту случившегося полиция начала проверку.

Ранее мы писали о том, что комментатор Дмитрий Губерниев назвал главу ФЛГР Вяльбе необразованной бабулей.

Напомним, не так давно специалист ответила на недовольства спортсменки Анастасии Кулешовой касательно условий проживания в Казани во время проведения этапа Кубка РФ с 16 по 19 января.