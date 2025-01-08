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Муллин сообщил о завершении стройки на базе «Алмаш» в Татарстне

В дополнение, в Нижнекамском районе идет реконс...

pixabay.com

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Муллин рассказал у себя в Телеграм-канале о завершении строительства учебно-тренировочной базы «Алмаш». В комплексе уже построены 5 спальных корпусов, клуб, столовая и контрольно-пропускной пункт. В настоящее время продолжаются отделочные работы и благоустройство участка.

В дополнение, в Нижнекамском районе идет реконструкция спортивной школы №5, а в самом городе уже завершено возведение универсальной спортивной площадки для детей с ОВЗ.

Также мэр рассказал о завершении ряда значительных проектов, включая строительство детской поликлиники No 3, фельдшерско-акушерского пункта в с. Болгар, капитальный ремонт Нижнекамской детской больницы и амбулаторий в Большом Афанасове и Красном Ключе, а также обновление клуба «Доброволец».

Ранее мы писали о том, что Казань направит 175 миллионов рублей на уборку и плавление снега в 2025 году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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