Казань направит 175 миллионов рублей на уборку и плавление снега в 2025 году

В этом году Казань выделит 175 миллионов рублей на очистку и переработку снега на стационарных снегоплавильных объектах, как указано в тендере, размещённом на сайте государственных закупок.

По условиям контракта, прием и утилизация 1 тонны снежной массы обойдутся в 250 рублей. Работы обязаны выполняться непрерывно и круглые сутки. Подрядная организация должна обеспечить безопасную и стабильную эксплуатацию объектов, а также поддерживать высокие стандарты качества предоставляемых услуг, оборудования, систем и установок на весь срок действия договора до конца текущего года.

В случае увеличения объёма снега исполнитель обязан предотвратить простой техники, организовав временное хранение снега на прилегающих к камерам участках. Все поступающие снеговые массы необходимо очищать от мусора и посторонних предметов.