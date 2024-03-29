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· Артем Акчурин

Мухаметшин из-за болезни пропустил заседание Госсовета РТ

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Председатель Госсовета Татарстана, Фарид Мухаметшин, не смог присутствовать на 52-м заседании парламента республики из-за заболевания. Об этом сообщил заместитель председателя Госсовета РТ, Юрий Камалтынов.

«Сегодня мне поручено провести заседание Госсовета РТ, поскольку Фарид Хайрулович находится на больничном», – прокомментировал Камалтынов.

Конкретная информация о причинах отсутствия не была раскрыта.

Ранее Мухаметшин отказывался отвечать на вопросы о своем возможном выдвижении на новый срок. Он также не уточнил имя потенциального преемника. На вопрос журналистов, как он относится к кандидатуре заместителя председателя Государственного Совета, Марата Ахметова, Мухаметшин ответил «отлично» и подчеркнул, что в республике много достойных людей.

Он также подчеркнул важность специальной подготовки к работе в парламенте.

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