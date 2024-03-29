Мухаметшин из-за болезни пропустил заседание Госсовета РТ
Председатель Госсовета Татарстана, Фарид Мухаметшин, не смог присутствовать на 52-м заседании парламента республики из-за заболевания. Об этом сообщил заместитель председателя Госсовета РТ, Юрий Камалтынов.
«Сегодня мне поручено провести заседание Госсовета РТ, поскольку Фарид Хайрулович находится на больничном», – прокомментировал Камалтынов.
Конкретная информация о причинах отсутствия не была раскрыта.
Он также подчеркнул важность специальной подготовки к работе в парламенте.
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