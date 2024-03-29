Мухаметшин из-за болезни пропустил заседание Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана, Фарид Мухаметшин, не смог присутствовать на 52-м заседании парламента республики из-за заболевания. Об этом сообщил заместитель председателя Госсовета РТ, Юрий Камалтынов.

«Сегодня мне поручено провести заседание Госсовета РТ, поскольку Фарид Хайрулович находится на больничном», – прокомментировал Камалтынов.

Конкретная информация о причинах отсутствия не была раскрыта.



