Муфтий РТ рассказал, можно ли стричь ногти и волосы перед Курбан-байрамом

Глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин сообщил, что верующим, готовящимся к жертвоприношению на Курбан-байрам, разрешается подстригать волосы и ногти. Он отметил, что согласно мнению исламских богословов, в течение первых десяти дней месяца Зуль-Хиджа тем, кто планирует совершить курбан или уже выбрал соответствующее животное, необязательно отказываться от личного ухода.

В Татарстане Курбан-байрам в этом году будет отмечаться 6 июня. Дата праздника утверждена указом главы республики Рустама Минниханова.

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