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Муфтий РТ ответил, может ли женщина поститься без согласия мужа

Если же мужа рядом нет, то...

pixabay.com

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что женщина обязана соблюдать пост в Рамадан, даже если ее муж против. Он подчеркнул, что предписания Всевышнего, такие как намаз и ураза, стоят выше мнения любого человека.

Однако, по его словам, в случае дополнительного поста женщина должна спросить разрешение супруга. Если же мужа рядом нет, то начать поститься можно без его согласия.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 17 марта ожидается до +5 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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