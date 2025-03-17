Муфтий РТ ответил, может ли женщина поститься без согласия мужа

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что женщина обязана соблюдать пост в Рамадан, даже если ее муж против. Он подчеркнул, что предписания Всевышнего, такие как намаз и ураза, стоят выше мнения любого человека.

Однако, по его словам, в случае дополнительного поста женщина должна спросить разрешение супруга. Если же мужа рядом нет, то начать поститься можно без его согласия.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 17 марта ожидается до +5 градусов.