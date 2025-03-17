Муфтий РТ ответил, может ли женщина поститься без согласия мужа
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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что женщина обязана соблюдать пост в Рамадан, даже если ее муж против. Он подчеркнул, что предписания Всевышнего, такие как намаз и ураза, стоят выше мнения любого человека.
Однако, по его словам, в случае дополнительного поста женщина должна спросить разрешение супруга. Если же мужа рядом нет, то начать поститься можно без его согласия.
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