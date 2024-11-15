МРОТ в РТ хотят повысить до 23,2 тысячи рублей
Екатерина Елисеева
Минимальную заработную плату в следующем году в планах утвердить в размере 23,2 тыс. рублей. Об этом сообщила Минтруда Республики Татарстан Эльмира Зарипова.
Установленная сумма будет выше минимального размера оплаты труда, который был утвержден на 2025 год в России.
Министр отметила, что размер минимальной зарплаты во внебюджетной сфере региона утверждают каждый год 3-сторонним соглашением между правительством Татарстана, руководителями и профессиональными союзами. В настоящее время она на уровне 22,02 тыс. рублей.
В среднем заработная плата в субъекте, по информации министерства, составляет - 70,7 тыс. рублей.
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