МРОТ в РТ хотят повысить до 23,2 тысячи рублей

Минимальную заработную плату в следующем году в планах утвердить в размере 23,2 тыс. рублей. Об этом сообщила Минтруда Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Установленная сумма будет выше минимального размера оплаты труда, который был утвержден на 2025 год в России.

Министр отметила, что размер минимальной зарплаты во внебюджетной сфере региона утверждают каждый год 3-сторонним соглашением между правительством Татарстана, руководителями и профессиональными союзами. В настоящее время она на уровне 22,02 тыс. рублей.

В среднем заработная плата в субъекте, по информации министерства, составляет - 70,7 тыс. рублей.

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