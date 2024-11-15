Под Казанью построят санаторий с минеральными источниками

В РТ планируют построить санаторий на 22 га земли.

Строение появится уже в ближайшие годы в Верхнеуслонском районе Татарстана. Согласно проекту, на участке в 70 га подрядная организация организует комплекс «Аква Вита» и ЖК «Дольче Вита».

Строение до 2031 года будет построено в с. Лесные Моркваши около родника «Охотничий».

В жилищном комплексе появятся больше 200 тыс. кв. м. жилья, ТЦ на 25 тыс. кв. м, а также детсад со школой на 350 мест.

Кроме того, специалисты сделают бюветы с минеральной водой, виллы, рестораны, амфитеатр и т.д..

Ранее мы писали о том, что РЖД выделили 20 миллиардов рублей на повышение заработных плат в регионах России. Известно, что в 3 квартале этом года в региональной столице Республики Татарстан выросло число вакансий для машинистов поездов и воздушных судов.