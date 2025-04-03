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Молодая пара выпрыгнула с 3 этажа в Челнах, чтобы спастись от огня

Оба пострадавших получили травмы

МЧС

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В Набережных Челнах произошёл пожар в доме №30/17. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже.

Из-за сильного задымления и огня двое жильцов квартиры этажом выше — 19-летний молодой человек и 21-летняя девушка — были вынуждены прыгнуть из окна, чтобы спастись. На помощь им пришли прохожие, которые помогли им выбраться.

Оба пострадавших получили травмы и были доставлены в городскую больницу для обследования. Врачи проведут рентген и примут решение о необходимости госпитализации, пишет издание "Челнинские известия".

В настоящий момент устанавливаются причины пожара в квартире на втором этаже.

Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина жестоко избил свою мать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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