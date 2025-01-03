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Молдавия может запретит полеты татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро»

Перечень российских авиакомпаний, подлежащих за...

Екатерина Елисеева

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Минразвития Молдовы представило проект, который предполагает введение запрета на работу некоторых авиационных компаний в стране для согласования молдавского законодательства с нормами Евросоюза. В список попали авиаперевозчики из 20 государств, включая РФ, Афганистан, Танзанию и Иран.

Перечень российских авиакомпаний, подлежащих запрету, включает «ЮВТ Аэро», «Авиакомпания „Якутия“», «Сибирь» и т.д.. Обсуждение данного проекта будет проходить до 9 января, пишет РИА «Новости».

По информации «СПАРК-Интерфакс», авиакомпания «ЮВТ Аэро» зарегистрирована в Бугульме. Гендиректор компании - Пётр Трубаев, а хозяин — Александр Яшин. В 2023 году «ЮВТ Аэро» достигла выручки в 3,18 млрд рублей, а чистая прибыль составила 156,4 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники.

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