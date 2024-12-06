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Многодетные семьи из Набережных Челнов могут получить земельные участки в других районах Татарстана

Для семей с тремя и более детьми, проживающих в...

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Для семей с тремя и более детьми, проживающих в Набережных Челнах, рассматривается возможность получения земли в других частях Татарстана. Об этом сообщает «Челнинские Известия».

На данный момент в Челнах зарегистрировано 6035 многодетных семей, которым нужны земельные участки. Чтобы удовлетворить их потребности, требуется около 900 гектаров земли, которых в городе нет.

Новые участки могут быть предоставлены в следующих районах: Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском.

Ранее стало известно, что в экс-замначальника ИК-5 осудили за получение взятки в виде iPhone 14 Pro Max.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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