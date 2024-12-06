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В Татарстане экс-замначальника ИК-5 осудили за получение взятки в виде iPhone 14 Pro Max

С 2023 по 2024 год экс-замначальника получил от...

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Бывший заместитель начальника исправительной колонии № 5 полуичл взятку ввиде «iPhone 14 Pro Max» и ответил за это перед судорм. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Татарстан.

С 2023 по 2024 год экс-замначальника получил от одного из осуждённых мобильный телефон «iPhone 14 Pro Max» в качестве взятки. В качестве ответного жеста он позволил заключённому свободно пользоваться мобильным телефоном и не ограничивал его передвижения в пределах учреждения. Эти действия были расценены как превышение должностных полномочий.

Суд вынес решение о назначении условного срока лишения свободы для бывшего государственного служащего. Также было установлено ограничение на занятие должностей в государственных структурах, связанных с управлением и администрированием, на срок три года.

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