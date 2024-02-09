Мизулина изменила место встречи со школьниками в Казани

Екатерина Мизулина заявила о перенесении места проведения встречи со школьниками в столице Татарстана. Об этом глава Лиги безопасного интернета сообщила в своем-телеграмм канале.

По ее слова, из-за огромного потока граждан, они приняли решение перенести мероприятие на более вместительную площадку. По итогу встреча пройдет в культурном центре «Московский», который находится на улицу Королева 47.

Мизулина заявила, что она будет рада видеть каждого.

Ранее, казанских студентов перестали пускать на встречу с Мизулиной, из-за огромного потока обучающихся. Позднее, Мизулина возмутилась размерами студенческих стипендий в Казани.