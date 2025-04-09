Минздрав РТ опроверг сведения о смертельных прививках

Распространённые в мессенджерах слухи о том, что в Нижнекамске врачи якобы ходят по домам и делают пожилым людям опасные прививки, не подтвердились. Министерство здравоохранения Татарстана опровергло эту информацию, назвав её дезинформацией.

Ведомство уточнило, что сведения о «смертельных» инъекциях не соответствуют действительности. На территории республики вакцинация проводится исключительно в медицинских учреждениях — только после обязательного осмотра пациента и при отсутствии противопоказаний.

Минздрав призвал жителей критически относиться к сообщениям, циркулирующим в мессенджерах и соцсетях, и черпать информацию исключительно из проверенных официальных источников.

Ранее мы писали о том, что суд отправил под домашний арест главного врача Нижнекамской ЦРБ.