Минздрав РТ опроверг сведения о смертельных прививках
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Распространённые в мессенджерах слухи о том, что в Нижнекамске врачи якобы ходят по домам и делают пожилым людям опасные прививки, не подтвердились. Министерство здравоохранения Татарстана опровергло эту информацию, назвав её дезинформацией.
Ведомство уточнило, что сведения о «смертельных» инъекциях не соответствуют действительности. На территории республики вакцинация проводится исключительно в медицинских учреждениях — только после обязательного осмотра пациента и при отсутствии противопоказаний.
Минздрав призвал жителей критически относиться к сообщениям, циркулирующим в мессенджерах и соцсетях, и черпать информацию исключительно из проверенных официальных источников.
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