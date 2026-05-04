Минтруд РТ рассказал о поддержке ветеранов войны

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова провела брифинг в Казани, на котором рассказала о системе социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе.

Ветераны и инвалиды войны получают первоочередное медицинское лечение, бесплатные лекарственные препараты и проходят диспансеризацию. Им доступны услуги санаторно-курортного лечения и технические средства реабилитации.

Кроме того, ветеранам предоставляется 50-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Они получают бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и льготный проезд на водном транспорте.

Ветераны войны относятся к федеральным категориям льготников и пользуются полным спектром социальных услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации.