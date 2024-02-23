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Минниханов встретился с послом Филиппин в РФ Игорем Гарлитом Байленом

Минниханов встретился с послом Филиппин в РФ Игорем Гарлитом Байленом

trt-tv.ru

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23 февраля в Казанском Кремле прошла встреча между Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в Российской Федерации, Игорем Гарлитом Байленом, и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

На встрече также присутствовал министр промышленности и торговли Олег Коробченко. Участники обсудили важные вопросы развития сотрудничества и укрепления взаимосвязей в различных отраслях экономики.


Это первое посещение посла Филиппин, Игоря Гарлита Байлена, в Казань. Он прибыл в Татарстан для участия в турнире "Игры будущего". Игорь Гарлит Байлен отметил великолепие церемонии открытия турнира и радушное гостеприимство, характерное для Татарстана.

Во время пребывания в столице РТ посол также посетил Единый презентационный центр Агентства инвестиционного развития РТ и познакомился с инвестиционными возможностями региона.

Ранее, Минниханов поздравил бойцов СВО с Днем защитника Отечества.

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