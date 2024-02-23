Минниханов поздравил бойцов СВО с Днем защитника Отечества

В концертном зале имени С. Сайдашева состоялось мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Глава РТ Рустам Минниханов выразил поздравления участникам СВО, вручив им ордена Мужества и медали «За храбрость», «За отвагу»и «За заслуги перед республикой», а также наградил педагогов Казанского танкового училища.





Минниханов отметил, что военные являются примером безграничной любви к своей стране и народу, и выразил искреннюю им благодарность.Также глава пообещал продолжить работу по сохранению памяти героев, включая участников специальной военной операции, чтобы их подвиги всегда оставались в сердцах и памяти будущих поколений.

Ранее, стало известно, что новое здание театра Камала в столице РТ будет работать круглосуточно.