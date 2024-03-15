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Минниханов встретился с новым руководством Волго-Вятского банка и Банка РТ

Минниханов встретился с новым руководством Волго-Вятского банка и Банка РТ

пресс-служба Раиса РТ

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15 марта, в Доме Правительства РТ состоялась встреча Главы республики Татарстан Рустама Минниханова с представителями высшего руководства Сбера. Об этом было объявлено в официальном пресс-релизе администрации РТ.

Александр Ведяхин представил двух новых ключевых фигур в банке - Александра Анащенко, назначенного председателем Волго-Вятского банка Сбербанка, и Руслана Салимова, назначенного управляющим отделением «Банк Татарстан». Оба специалиста вступят в должность в апреле 2024 года. Эти изменения в кадровой политике направлены на дальнейшее развитие бизнеса Сбера.

В ходе встречи Рустам Минниханов наградил нескольких сотрудников государственными наградами за их выдающийся вклад. Александр Анащенко и Руслан Салимов обладают обширным опытом работы в Сбере и успешно реализуют различные проекты в различных регионах страны.

Напомним, ранее депутат Государственной Думы от Татарстана, Марат Нуриев, выдвинул новое предложение о передаче долгов при продаже квартиры новым владельцам.

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