Минниханов встретился с новым руководством Волго-Вятского банка и Банка РТ
пресс-служба Раиса РТ
15 марта, в Доме Правительства РТ состоялась встреча Главы республики Татарстан Рустама Минниханова с представителями высшего руководства Сбера. Об этом было объявлено в официальном пресс-релизе администрации РТ.
В ходе встречи Рустам Минниханов наградил нескольких сотрудников государственными наградами за их выдающийся вклад. Александр Анащенко и Руслан Салимов обладают обширным опытом работы в Сбере и успешно реализуют различные проекты в различных регионах страны.
Напомним, ранее депутат Государственной Думы от Татарстана, Марат Нуриев, выдвинул новое предложение о передаче долгов при продаже квартиры новым владельцам.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань