Минниханов встретился с новым руководством Волго-Вятского банка и Банка РТ

15 марта, в Доме Правительства РТ состоялась встреча Главы республики Татарстан Рустама Минниханова с представителями высшего руководства Сбера. Об этом было объявлено в официальном пресс-релизе администрации РТ.





представил двух новых ключевых фигур в банке -, назначенного председателем Волго-Вятского банка Сбербанка, и, назначенного управляющим отделением «Банк Татарстан». Оба специалиста вступят в должность в апреле 2024 года. Эти изменения в кадровой политике направлены на дальнейшее развитие бизнеса Сбера.В ходе встречи Рустам Минниханов наградил нескольких сотрудников государственными наградами за их выдающийся вклад. Александр Анащенко и Руслан Салимов обладают обширным опытом работы в Сбере и успешно реализуют различные проекты в различных регионах страны.

Напомним, ранее депутат Государственной Думы от Татарстана, Марат Нуриев, выдвинул новое предложение о передаче долгов при продаже квартиры новым владельцам.