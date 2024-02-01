Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил муниципалитетам региона 40 новых пассажирских автобусов. Церемония вручения состоялась на территории выставочного центра «Казань Экспо».

Минниханов отметил, что благодаря федеральной программе сегодня в Татарстане появилось 40 автобусов, которые передаются районам. В течение месяца приедут еще 79 автобусов.

Глава региона заявил, что у горожан по отношению к сфере общественного транспорта есть множество нареканий. Например, износ и недостаток транспорта. Также наблюдается недостаток рабочих кадров.

"Мы надеемся, что эти автобусы будут работать эффективно", — подчеркнул Минниханов.

Минниханов поручил руководству районов взять под контроль жалобы граждан на работу общественного транспорта.

Ранее, стало известно, что в Казани планируют запустить производство по разливу сока.