Минниханов вручил муниципалитетам региона 40 новых пассажирских автобусов
Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил муниципалитетам региона 40 новых пассажирских автобусов. Церемония вручения состоялась на территории выставочного центра «Казань Экспо».
Минниханов отметил, что благодаря федеральной программе сегодня в Татарстане появилось 40 автобусов, которые передаются районам. В течение месяца приедут еще 79 автобусов.
Глава региона заявил, что у горожан по отношению к сфере общественного транспорта есть множество нареканий. Например, износ и недостаток транспорта. Также наблюдается недостаток рабочих кадров.
"Мы надеемся, что эти автобусы будут работать эффективно", — подчеркнул Минниханов.
Минниханов поручил руководству районов взять под контроль жалобы граждан на работу общественного транспорта.
Ранее, стало известно, что в Казани планируют запустить производство по разливу сока.