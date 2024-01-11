Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В ДУМ РТ граждане пожаловались на имамов-мошенников

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Духовное управление мусульман Татарстана обратило внимание на появление жалоб от граждан, связанных с деятельностью некоторых людей, выдающих себя за имамов мечетей. Сообщается, что эти лица предлагали псевдо-религиозные услуги. Данная информация была опубликована в telegram-канале организации.

В связи с этим, Духовное управление рекомендует гражданам обращаться за консультацией к официальным имамам, обладающим соответствующим свидетельством о праве на ведение деятельности. Для получения такого документа требуется пройти аттестацию.


Кроме того, в Духовном управлении Республики Татарстан функционирует call-центр, где граждане могут задать вопросы по различным вопросам с помощью бесплатного номера.

Все жалобы и предложения, поступающие от граждан, принимаются также через комментарии к публикациям в социальных сетях официальных аккаунтов Духовного управления. Кроме того, каждую неделю глава Духовного управления Республики Татарстан Камиль Самигуллин ведет прием граждан.

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