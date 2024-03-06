Минниханов в Сочи встретился с татарстанской делегацией
РБК
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сочи. Он посетил павильоны и площади в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который имеет федеральное значение.
На Медальной площади в Сириусе были установлены пять павильонов-городов: Москва, Казань, Ямал, Нижний Новгород, Белгород. Павильон «Казань» представлен различными мероприятиями, включая презентации, арт-площадки, образовательные программы, культурные вечера, мастер-классы и концертные программы. Площадь павильона составляет 1500 квадратных метров, по информации пресс-службы президента РТ.
В павильоне «Казань» Минниханов пообщался с представителями делегации от Татарстана и с татарстанскими волонтерами. Президент Татарстана отметил, что павильон «Казань» выделяется среди других.
Напомним, ранее Матыцин сообщил, что программу Игр БРИКС, которые пройдут в Казани пополнили добавлением йогой.
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