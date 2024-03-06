Йога попала в программу Игр БРИКС, которые пройдут в Казани
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Программу Игр БРИКС, которые пройдут в Казани пополнили добавлением йогой. Сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Министерства спорта России, Олега Матыцина.
Более того, Олег Матыцин рассказал о планах создания совместной спортивной комиссии с Индией, которая будет обсуждаться в мае.
Напомним, ранее Матыцин заявил, что Игры будущего могут стать ежегодным мероприятием, который будет проходить в разных странах мира.
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