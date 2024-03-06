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· Артем Акчурин

Йога попала в программу Игр БРИКС, которые пройдут в Казани

Йога попала в программу Игр БРИКС, которые пройдут в Казани

yoga-academy

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Программу Игр БРИКС, которые пройдут в Казани пополнили добавлением йогой. Сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Министерства спорта России, Олега Матыцина.

Соревнования в столице Татарстана, запланированные на период с 11 по 24 июня, теперь будут включать в себя мероприятие по йоге, которое пройдет на «Казань Арене».

Более того, Олег Матыцин рассказал о планах создания совместной спортивной комиссии с Индией, которая будет обсуждаться в мае.

Напомним, ранее Матыцин заявил, что Игры будущего могут стать ежегодным мероприятием, который будет проходить в разных странах мира.

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