Минниханов с Миллером обсудили ход работ по газификации в Татарстане
Глава РТ Рустам Минниханов провел деловую встречу с Алексеем Миллером, генеральным директором компании «Газпром». В ходе встречи обсуждались вопросы по газификации и другим направлениям взаимодейсьвия. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.
В населенных пунктах республики активно ведется догазификация, благодаря которой сетевой газ подводится к жилым домам и учреждениям, включая медицинские и образовательные организации.
Ранее, депутат из Татарстана Шарафиев был награжден Орденом Мужества.