Минниханов с Миллером обсудили ход работ по газификации в Татарстане

Глава РТ Рустам Минниханов провел деловую встречу с Алексеем Миллером, генеральным директором компании «Газпром». В ходе встречи обсуждались вопросы по газификации и другим направлениям взаимодейсьвия. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.





Особое внимание было уделено программе развития газоснабжения и газификации Татарстана до 2025 года. Компания «Газпром» успешно завершила реконструкцию одного газопровода-отвода и планирует провести работы по другим объектам.В населенных пунктах республики активно ведется догазификация, благодаря которой сетевой газ подводится к жилым домам и учреждениям, включая медицинские и образовательные организации.

Ранее, депутат из Татарстана Шарафиев был награжден Орденом Мужества.