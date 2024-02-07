Депутата-добровольца Эдуарда Шарафиева наградили орденом Мужества

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев был удостоен орденом Мужества. Награда была вручена за проявление мужества, храбрость и героизм при участии в специальной военной операции.

Государственная награда была вручена в ходе церемонии награждения военнослужащих Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. На данный момент политик является заместителем командира 7-й бригады «Святой Георгий».

Ранее, в Юдино под Казанью мужчина выкинул годовалую девочку с окна пятого этажа.